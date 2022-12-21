"التعاون الإسلامي" تستنكر قرار الحكومة الأفغانية إغلاق الجامعات النسائية

كتب- وكالات

أعرب الأمين العام لمنظمة التعأون الإسلامى حسين إبراهيم طه، عن بالغ استنكاره فى أعقاب القرار الذى اتخذته إدارة الأمر الواقع فى أفغانستان بإغلاق الجامعات أمام ألفتيات والنساء لفترة غير محددة، واصفا القرار بأنه "مثيراً للقلق ".

وقال طه، فى بيان صدر، اليوم، أن الخطوة التى اتخذتها حكومة الأمر الواقع من خلال وزارة التعليم العإلى التابعة ، لها تثير ألفزع الشديد لمنظمة التعأون الإسلامي.

وكان الأمين العام للمنظمة ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان ، قد حذرا مرارًا وتكرارًا سلطات الأمر الواقع من اتخإذ قرار من هذا القبيل، حيث كانت آخر رسالة تحذيرية تلك التى نقلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان خلال زيارته لكابول فى منتصف نوفمبر 2022، والتأكيد على أن تعليق وصول الطالبات إلى جامعات أفغانستان سيسهم بشكل كبير فى تقويض مصداقية الحكومة القائمة، كما أنه سيحرم ألفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية فى التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية.

وأعربت منظمة التعأون الإسلامي، عن شجبها لهذا القرار، بالرغم من أنها لا تزال ملتزمة بسياسة التواصل مع إدارة الأمر الواقع، داعيةً سلطات كابول إلى التراجع عنه من أجل المحافظة على الاتساق بين وعودها وقراراتها ألفعلية .