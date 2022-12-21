البابا تواضروس يهنئ الطوائف المسيحية بـاحتفالات "الكريسماس"

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكنائس المسيحية التي ستحتفل يوم الأحد المقبل بعيد الميلاد المجيد، حيث جاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم.
وقال قداسته خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم: "أحب أن نهنئ إخوتنا في الكنائس المسيحية الذين سيحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد القادم، حسب التقويم الغربى فى 25 ديسمبر".
وأضاف قداسة البابا: "احتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال واحد فى العالم، ولكن اختلاف التقاويم بين الشرق والغرب يجعل وجود فارق 13 يومًا. ففي الغرب يحتفلون في 25 ديسمبر ونحن في الشرق نحتفل يوم 7 يناير، ولا علاقة لهذا الاختلاف بالإيمان أو العقيدة أو في المناسبة، ولكنه اختلاف التقويم أو اختلاف فلكي كما يقولون".
وكان فداسة البابا استقبل فى المقر البابوى بالقاهرة، مساء أمس وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوى، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.
البابا تواضروس
عظة قداسة البابا
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