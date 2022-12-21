الاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه في واقعة شروع عامل فى قتل نجل عمه بأطفيح

كتب أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه في واقعة شروع عامل فى قتل نجل عمه، بسبب تخزين الرمال بأطفيح، للاستماع الى اقواله في الواقعة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الواقعة لكشف ملابسات الحادث ، كما استمعت لأقوال والد المجنى وتبين تورط ابن عم المجنى عليه فى ارتكاب الجريمة، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما متعلقة بتخزين كمية من الرمال فى قرية تابعة لمركز أطفيح ، فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالشروع فى قتل ابن عمه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض فى أطفيح بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، .

وتم ضبط المتهم بعد تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعنى فى أطفيح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

تم إخطار اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والقبض على المتهم مرتكب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والاعتداء على المجنى عليه بسبب خلافات بينهما وأرشد عن سلاح الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجيران المجنى عليه، فأكدوا صحة التحريات، واعتداء المتهم على ابن عمه المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.