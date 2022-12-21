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استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على مدن دمياط.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:25 ص
استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على مدن دمياط.. صور استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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شهدت حالة الطقس فى مدن محافظة دمياط، استقرارا ملحوظا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وتبدو الشمس غائمة ومختفية خلف السحب بعض الوقت.

 

وتوقفت أغلب مراكب الصيد عن العمل داخل بوغاز عزبة البرج تحسبا لوقوع أية تغييرات أو تقلبات جوية مع بداية فصل الشتاء.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

 

 
استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (1)
استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (1)

استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (2)
استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (2)

استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (3)
استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (3)

استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (4)
استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بدمياط (4)
 
 

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