اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع أمريكى: خمس الأمريكيين اليوم لا يعتنقون أى دين على الإطلاق

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:52 م
استطلاع أمريكى: خمس الأمريكيين اليوم لا يعتنقون أى دين على الإطلاق جو بايدن وجيل بايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن بيانات استطلاع أمريكى جديد كشفت إلى أن نسبة العضويات فى الكنائس وحضور الصلوات فى الكنيسة والإيمان بشكل عام بالله انخفضت جميعها خلال سنوات الوباء ، مما أدى إلى تسريع اتجاه البعد عن العبادة المنظمة على مدى عقود.

ووفقا للاستطلاع، انخفض الحضور الشخصي للكنيسة بنسبة 45% في الوباء، وفقًا لتحليل ABC News. فضلا عن أن ما لا يقل عن خمس الأمريكيين اليوم لا يعتنقون أي دين على الإطلاق.

وتقول نسبة مماثلة إنهم لا يؤمنون بالله ، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

وأوضح الاستطلاع أن الاتجاه المعاكس هو الارتفاع الحاد في البروتستانت غير الطائفيين ، الذين يحضرون الكنائس خارج الطوائف "الرئيسية".

قال توماس جروم ، الأستاذ في علم اللاهوت والتعليم الديني في كلية بوسطن "لا يجتمع الناس كثيرًا ، بشكل عام. ليس فقط في الكنيسة ، ولكن حتى في القرى. الناس يقيمون في المنزل. إنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة. إنهم على الإنترنت ".

ووفقًا لاستطلاع جالوب، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين ينتمون إلى الكنائس إلى أقل من النصف في عام 2020 ، وهو مستوى تاريخي منخفض.

وظلت عضوية الكنيسة ثابتة عند حوالي 70 في المائة من سكان الولايات المتحدة من الأربعينيات حتى التسعينيات. وانخفضت العضوية في الألفية الجديدة.


الكنائس الامريكية

المسيحيين فى أمريكا

الايمان فى أمريكا

البروتستانت

بايدن

جو بايدن



الموضوعات المتعلقة

مستشار الأمن القومى الأمريكى: زيلينسكى يلتقى بايدن فى البيت الأبيض

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:03 ص

بايدن يؤكد التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمى للسلطة

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:33 ص

الكشف عن آلاف الوثائق الجديدة حول اغتيال كينيدى.. بايدن يعد بالمزيد قبل منتصف 2023.. باحثون: فحص الوثائق يتطلب أياما لضمان عدم وجود معلومات جديدة.. وخبراء: لن تقدم أدلة تثبت نظريات المؤامرة عن تورط CIA أو FBI

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:00 ص

بايدن يؤكد دعم الصومال فى كافة المجالات العسكرية والتنموية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 02:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة