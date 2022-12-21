استطلاع أمريكى: خمس الأمريكيين اليوم لا يعتنقون أى دين على الإطلاق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن بيانات استطلاع أمريكى جديد كشفت إلى أن نسبة العضويات فى الكنائس وحضور الصلوات فى الكنيسة والإيمان بشكل عام بالله انخفضت جميعها خلال سنوات الوباء ، مما أدى إلى تسريع اتجاه البعد عن العبادة المنظمة على مدى عقود.

ووفقا للاستطلاع، انخفض الحضور الشخصي للكنيسة بنسبة 45% في الوباء، وفقًا لتحليل ABC News. فضلا عن أن ما لا يقل عن خمس الأمريكيين اليوم لا يعتنقون أي دين على الإطلاق.

وتقول نسبة مماثلة إنهم لا يؤمنون بالله ، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

وأوضح الاستطلاع أن الاتجاه المعاكس هو الارتفاع الحاد في البروتستانت غير الطائفيين ، الذين يحضرون الكنائس خارج الطوائف "الرئيسية".

قال توماس جروم ، الأستاذ في علم اللاهوت والتعليم الديني في كلية بوسطن "لا يجتمع الناس كثيرًا ، بشكل عام. ليس فقط في الكنيسة ، ولكن حتى في القرى. الناس يقيمون في المنزل. إنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة. إنهم على الإنترنت ".

ووفقًا لاستطلاع جالوب، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين ينتمون إلى الكنائس إلى أقل من النصف في عام 2020 ، وهو مستوى تاريخي منخفض.

وظلت عضوية الكنيسة ثابتة عند حوالي 70 في المائة من سكان الولايات المتحدة من الأربعينيات حتى التسعينيات. وانخفضت العضوية في الألفية الجديدة.