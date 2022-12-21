إطلاق مبادرة "كفالة إطعام" لتوفير احتياجات الطفل اليتيم من الطعام بالغربية

الغربية - محمد طارق

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، برئاسة أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل مديرية التضامن بالغربية، مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "كفالة إطعام" تهدف الى دعم الطفل اليتيم من خلال توفير أبسط أحتياجاته وهى الطعام والتغذية السليمة وذلك لكي ينمو نمو طبيعي، حيث أن التغذية دوراً مهماً وأساسياً لصحة الطفل وحتى يستطيع جسمه وأعضائه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، أن مبادرة "كفالة إطعام" جاءت تأكيداً على اهتمام الجمعيات الأهلية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى ونجوع محافظة الغربية الأشد احتياجاً، من خلال توفير الغذاء الجيد والتغذية السليمة، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، أجرت خلال النصف الأول لشهر ديسمبر عدد 31 عملية قلب وعيون، فضلا عن تسليم عدد (12) أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التى تم تسليمها أى مساعدة أومشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.