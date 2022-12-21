إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بشارع الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بشارع الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ علي السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الهرم بوجود مصادمة ومصابين في الاتجاه القادم من ميدان الرماية، وصولا إلى مشعل.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين ملاكي وأثناء سير سيارة ميكروباص بجوار السيارتين اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما تسبب في انقلاب الميكروباص، َوأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الهرم لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .