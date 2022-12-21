إحباط محاولة انقلابية فى جامبيا.. والسلطات تعلن اعتقال 4 جنود

وكالات

أعلنت الحكومة في جامبيا، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو، وتم اعتقال 4 جنود بدعوى تورطهم فى تلك المحاولة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.

ونقلت وسائل إعلام محلية بيانًا أعلنت فيه الحكومة أنه "بعد تقارير استخباراتية تشير إلى تخطيط عدد من جنود الجيش في جامبيا للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو المنتخبة ديمقراطيًا، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية خاطفة أمس واعتقلت 4 جنود متورطين في محاولة الانقلاب".

وأضاف البيان أن تحقيقات جارية مع هؤلاء الجنود فيما يلاحق الجيش 3 آخرين متورطين في محاولة الانقلاب.