إحالة 11 متهما من العاملين بالأزهر للمحاكمة العاجلة لإضرارهم بالمال العام

كتب عبد الله محمود

أمر المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أحد عشر متهمًا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفات مالية فى عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر، لإسناد العملة لشركة بالأمر المباشر لإحدى الشركات، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.

والمحالون هم:

1-ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقًا وبالمعاش حاليًا

2-ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر

3-مدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر

4-رئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر

5-مشرف فنى بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر

6-مدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر

7-مراجع مشتريات بذات الإدارة

8-أمين عام جامعة الأزهر سابقًا

9-مدير عام بجامعة الأزهر

10-موظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر

11-مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حاليًا

وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية التى شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدنى، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.

وكان المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزى، مدير المكتب، قد تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التى شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدنى، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار حلمى حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد كمال، والمستشار طارق سعودى، عن ارتكاب المتهمين آنفى الذكر، كلٍ حسب اختصاصه للمخالفات التالية:

التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الإلكترونى وتجديد عدد 11 جهازا بما يفيد اشتراكهم فى إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء.

الجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.

وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونيًا ومستلزماتها وصيانة عدد 11 جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ 8.8 "ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه" بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 ملايين جنيه " خمسة ملايين جنيه" مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.

طلب طرح العملية محل التحقيق بطريق الاتفاق المباشر حال عدم وجود حالة عاجلة تمنع من طرحها عن طريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية.

قبول عرض الشركتين المتقدمتين للعملية فنيًا بالرغم من عدم انطباق الشروط الفنية عليهما.

وبعرض نتائج التحقيقات على السيد المستشار رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتى أولا: إخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق وثانيا: إبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.