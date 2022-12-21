إحالة رئيس قرية بالمنيا إلى التحقيق بسبب مخالفات البناء.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة إلى التحقيق، وذلك بسبب التقاعس فى أداء المهام الوظيفية المكلف بها ورصد الكثير من حالات تعدى بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بقرية تلة التابعة لمركز المنيا لمتابعة موقف الأسواق وعدد من الخدمات بالقرية.

وخلال جولة المحافظ الميدانية تلاحظ تزايد حالات البناء داخل القرية، وبفحصها، تبين عدم حصول بعض الحالات على رخص البناء ووجه المحافظ بتنفيذ إزالة فورية لإحدى الحالات المخالفة للبناء بدون ترخيص مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف والتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف بطاقات التموين لهم للبناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى وجود حالات بناء متخطية الضغط العالي، حيث وجه المحافظ بعمل إزالة فورية لها.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة تضم رئيس مركز ومدينة المنيا والتفتيش المالى والإدارى، لعمل حصر لكل المنازل التى يتم بناؤها ومراجعة رخص البناء مع التعامل الفوري بالإزالة لأى بناء مخالف لعدم وجود رخصة أو البناء على أرض زراعية ، مشددا علي أنه لن يسُمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقرى التابعة لها، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتا إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات.



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (1)



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (2)



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (3)



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (4)



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (5)



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (7)



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (8)



الجولة التفقدية للمحافظ بقرية تله (10)