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أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وطقس الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:24 م
أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وطقس الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، والتى تتزامن مع بدايات فصل الشتاء، موضحة أنه من المتوقع هذه الأيام انخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء بمعدل درجتين ل 3 درجات عن الأيام الماضية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا ومنخفض جوى على سطح البحر المتوسط.

 

وكشفت إلى أن البلاد تشهد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء. 

 

وعن فرص الأمطار كشفت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، موضحة أن البلاد تشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30%.

 

وأوضحت أن فرص الأمطار التى من المتوقع أن تشهدها البلاد مستمرة حتى السبت المقبل ولكن تختلف أماكنها وكمياتها من اليوم للآخر.

 

ووجهت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، عدد من النصائح للمواطنين فى مقدمتها ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات النهار والليل واصطحاب جاكت خلال فترات الليل، والقيادة بهدوء على الطرق مع سقوط الأمطار.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.


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