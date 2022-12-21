أمين شباب "حماة وطن" بدمياط: نعرض كل التحديات للوصول إلى روشتة علاج.. صور

دمياط: معتز الشربيني

تحت عنوان "تعزيز الوعي في ظل الجمهورية الجديدة" انطلقت فعاليات الصالون الثقافي لحزب حماة وطن بدمياط ، والذي يهدف إلى التوعية بأهمية الصناعة المصرية، وتشجيع المنتج المحلى، وذلك بحضور أمير الصديق، أمين الحزب بدمياط وإيفلين متي عضو مجلس النواب، والنائب محمود صلاح.

بدات الجلسة بالسلام الوطني ثم تحدث امير الصديق، أمين الحزب بدمياط قائلا إن اللقاء يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة الحوار الوطنى وإتاحة الفرصة للجميع لرسم خارطة الطريق المستقبلية، منها محور الاقتصاد، والاقتصاد في دمياط، له طبيعة خاصة، وخاصة الصناعة، وصناعة الأثاث ونشارك المجتمع الدمياطى بمشاركة نخبة متنوعة بهدف تنمية الوعى وتشجيع المنتج المحلى لمواجهة تحديات الوطن وندعو لطرح حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

قال السيد عبده، أمين تنظيم حزب حماة وطن بدمياط،إن الصالون الثقافي لحزب حماة وطن، هو ضمن فاعليات الحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدعوة للحوارمع كافة طوائف المجتمع بهدف المشاركة المجتمعية، وأبداء الرؤي، وكان لحزب حماة وطن رؤية سباقة في جميع المحافظات لوضع خريطة تحدد مشاكل وحلول كافة المشكلات بالمحافظات.

وأضافت النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب عن دمياط ان دمياط تواجه مشكلة ارتفاع اسعار الخامات والاحتكار والتسويق ولذا لابد من إنشاء شركة وطنية عالمية تستورد المواد الخام وتسوق المنتج الدمياطى وتتيح فرص لعرض منتجات الصانع الدمياطي من خلال معارض بمدينة الأثاث.

واشارت الي وجود دور كبير علي الملحقيين التجاريين بالسفارات في مجال التسويق، وطرحت فكرة وجود بطاقة للمصنع لصرف سلع وخامات بأسعار مناسبة .

واكدت ايفلين متي ان دمياط بها العديد من الصناعات الاجبان والحلويات والجلود والأسماك ولابد من إعادة تشغيل كل هذه الصناعات، واشارت إلي ان هيئة تنمية الصناعات تهدف حاليا الي تفعيل دور الشباك الموحد للتسهيل علي المصنعين.

قال إسلام الراجحي، أمين شباب حزب حماة الوطن بدمياط، إن اللقاء الثقافي هو من أجل دمياط، وأن التحضير لهذا اللقاء تم منذ فترة وفق توجهات وخطة الحزب للدعوة لحوار وطني يتسع للجميع، مشيرا إلى أن دمياط بلد صناعي، ومتعدد الصناعات وتم منذ شهرين تقريبا التحضير لهذه الجلسة، وكذلك ورش عمل، وحصر الاحتياجات لعرض كافة التحديات والوصول إلى روشتة علاج تهدف إلى عودة دمياط قلعة صناعة الأثاث، نهدف إلى عودة صناعة الأثاث الي الريادة والوصول للعالمية.

وأضاف الراجحى، أن الصالون الثقافي يقوم علي ثلاث محاور سعر المواد الخام والتسويق، ودعم المرافق بمنشآت الصناعة في دمياط، بهدف تدعيم صناعة الأثاث في دمياط.

فيما أكد النائب محمود صلاح عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالبحيرة، أن الحوار الوطني قائم علي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي حسب رؤية الحزب للاستفادة القصوي فى كافة المجالات، مضيفا أن هذا اللقاء هو بداية اللقاءات وليس النهاية، مشيرًا إلى أن دمياط بلد صناعي بل قاطرة الصناعة، والأمل من هذه اللقاءات هو النهوض بالصناعة المحلية وتوفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، وترفير العملة الصعبة، وتعظيم قيمة الجنيه المصرى.

وأكد صلاح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا علي تدعيم الصناعة، وزيادة المنتج المصري وإعادة عبارة صنع في مصر وتشجيع المستثمر المصري والخارجي، مشيرًا إلى أن الهدف في النهاية هو الوصول إلى حلول مطلوبة قابلة للتحقيق علي أرض الواقع.

ويذكر أن حزب حماة الوطن بدمياط قد أعلن عن تنظيم حوار وطنى من خلال الصالون الثقافي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تمكين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بمشاركة عددا من التنفيذيين داخل المحافظة وكذلك النواب والشخصيات العامة، يأتي ذلك في اطار مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها حزب حماة وطن بجميع المحافظات.