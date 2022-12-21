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أسعار الدواجن تستقر اليوم الأربعاء عند 44 جنيها للمستهلكين

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن تستقر اليوم الأربعاء عند 44 جنيها للمستهلكين دواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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قالت الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن بالمزارع حققت استقرارا ملحوظا في تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 44 إلى 46 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

 

تفاصيل أسعار الدواجن

وسجل سعر الفراخ البيضاء 40 جنيهًا، سعر الساسو بـ 57 جنيهًا، والكتكوت الأبيض سجل 1.75 إلى 2 جنيه وأمهات بيضاء بـ 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو بـ 2.75 إلى 3 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

 

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة وكذلك باختلاف المناطق السكنية داخل مصر.


أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء

كتاكيت

ساسو

اخبار الاقتصاد



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