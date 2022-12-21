اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 06:26 ص
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أسعار الخضراوات تسجل استقرارا اليوم الأربعاء فى مصر

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 06:00 ص
أسعار الخضراوات تسجل استقرارا اليوم الأربعاء فى مصر خضروات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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حققت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأربعاء استقرارا في أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5  إلى 5 جنيهات  والبطاطس 4 إلى 7.5 جنيه والبصل 3 إلى 4.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5.5 إلى 7 جنيه، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

 

وسجل سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.5 و5 جنيه والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات

 

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدى 3.5 إلى 4.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

 

وسجل سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.


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