أخلاقنا الجميلة.. وصفة من 6 خطوات لتعليم طفلك حفظ الأسرار (إنفوجراف)

الحفاظ على أسرار المنزل من الأخلاقيات الهامة التي يجب على الأسرة تدريب الأبناء عليها منذ الصغر؛ وذلك لفهم حدود علاقتهم مع الآخرين، لذا يستعرض اليوم السابع خلال الإنفوجراف التالى بعض النصائح التي تساعد طفلك على حفظ الأسرار وعدم نقلها خارج المنزل.



اخلاقنا الجميلة

كن قدوة لأبنائك فالأطفال يتعلمون من خلال التقليد والمحاكاة

معرفة دوافع الأطفال التى قد تجعلهم يُفشون الأسرار المنزلية

غرس قيمة الأمانة فى سلوكه بالرسائل التربوية والقصص المصورة

تعليم الطفل عمليا كيف يحفظ أسرار الآخرين من خلال احترام أسراره

إشباع احتياجاته ماديا ومعنويا حتى لا يكون فريسة سهلة للفضوليين

عزز شعوره بأهميته داخل الأسرة واهتم بإشراكه فى الأمور المهمة