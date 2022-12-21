أخبار البورصة اليوم الأربعاء 21-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 21-12-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.



البورصة تخسر 1.82 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.26%، والعرب على 6.71%، واستحوذت المؤسسات على 22.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.7 مليون جنيه، 268.7 ألف جنيه، 101.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 1.15 مليون سهم، 125 ألف سهم، 852.3 ألف سهم، 9.95 مليون سهم، 3349 سهم، 800 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 105.1 مليون سهم، 553.9 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، عدد 90 ألف سهم، 591.3 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عدد 23 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، عدد 248 ألف سهم، 750 ألف سهم، 472 ألف سهم، 30040 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية 175 ألف سهم، 105 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2079 سهم.

القناة للتوكيلات الملاحية قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ردًا على الخبر المنشور بشأن وقف شحن الشاحنات الصادرة من ميناء نويبع المصري إلى ميناء العقبة الأردني، إن العمل ساري بميناء نويبع وميناء العقبة الأردني بشكل طبيعي.



العربية للأصول قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن الشركة اتفقت مع الشركة المصرية للإسكان والتعمير، بمد العمل بمذكرة التفاهم حتى 1 مارس عام 2023 بأرض مشروع زفتي.