أجواء حصاد البامية الشتوية للعام الثالث على التوالى بمزارع جبال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" انطلاق شباب وفتيات مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى العمل بموسم مختلف من نوعه وهو حصاد البامية الخضراء الشتوية، والتى تتم زراعتها فى جبال الأقصر للعام الثالث على التوالى بعد الاستفادة من تطورات الأبحاث الزراعية لتوفير البامية فى الشتاء بطرق زراعية حديثة.

وفى هذا الصدد يقول المهندس أحمد عبد الحميد مهندس زراعى من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر، إنه فى الظهير الصحراوى بمدينة إسنا، تتم زراعة 10 أفدنة من البامية الخضراء والتى تعتبر محصولا صيفيا، لكن مع تطور أنظمة الزراعة الحديثة استطاع شباب المزارعين بإسنا زراعتها فى الشتاء لتكون متاحة للجمهور طوال السنة.

ويضيف المهندس أحمد عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، إن الفدان الواحد من البامية ينتج أحجام قرون صغيرة من 2 لـ4 أطنان، والقرون كبيرة يصل إلى 6 طن، أما متوسط سعر الكيلو فيصل إلى 20 جنيها فى الأسواق، حيث إنه محصول جيد والعائد الاقتصادى منه جيد مقارنة بالمصاريف القليلة، حيث إنه نجح فى تحويل الـ10 أفدنة من محصول صيفى إلى محصول شتوى بفضل التطورات الزراعية الحديثة، موضحاً أنه تتم زراعتها بعروات مختلفة عن موسمها ويتم الاستفادة من الأبحاث الزراعية ويتم معاملة النبات بمركبات تدفئة لتهيئة أجواء الصيف لتعطى إنتاج جيد فى وقت تقل فيه كميات البامية بالأسواق حتى يتم توفيرها بمصر بصورة طبيعية وعدم استيرادها من الخارج فى الشتاء.

ويؤكدالمهندس أحمد عبد الحميد أن فدان البامية فى الشتاء ينتج من 2 إلى 4 طن حسب الإهتمام من المهندس الزراعى والعمال، ويتم التعامل مع المحصول بمركبات التدفئة بالرش والتسميد، ويتم ريها بالتنقيط وهو ري بالغمر عبر تسميد النبات يومياً بالشبكة وتدفئته لتزويد إنتاجه، مشدداً على أنه للعام الثالث على التوالى يقوم بزراعة البامية شتوياً وتخرج إنتاج مميز للغاية للأسواق والشوادر بالجنوب.

أما عن الأيدي العاملة التي توفرها مثل تلك المزارع لشباب وفتيات الصعيد، فيقول صاحب المزرعة إن لديه أيدى عامله يومياً، نظراً لصغر حجم الثمار والمساحة الكبيرة التي تبلغ 10 أفدنة، حيث يعمل يومياً من 13 لـ16 عاملا من الشباب والفتيات بيوميات جيدة، فلديه طوال فترة الزراعة حتى الحصاد عمال رش وعمال زرع وعمال تسميد وعمال جمع وتخزين فى النهاية لتوصيل البامية للأسواق.

أما عن زراعة الطماطم فى إسنا، فيقول المهندس أحمد عبد الحميد، إنه يقوم أيضاً بزراعة الطماطم بمساحة 10 أفدنة بإنتاج من نحو 1200 لـ1600 قفص بحجم 30 كيلو للقفص الواحد، حيث يصل سعر الكيلو للطماطم من 5 لـ6 جنيهات من الأرض والمزرعة حسب جودة المنتج وقوة التحمل فى النقل والحركة حتى الشوادر والأسواق، موضحاً أنها أصناف بذور هجن قوية تتميز بصلابة عالية جداً وجاهزة للتصدير للخارج، حيث تصل فترة تواجدها مع المستهلك فى المنزل لأكثر من 20 يوما دون تعرضها للضرر.

ودعا المهندس الإسناوى أحمد عبد الحميد، جميع الشباب بالتفكير فى الزراعة لكونها مهنة لا تتأثر بأية عوامل فالمساحات موجودة دائماً، والزراعة تفيد صاحبها وتفيد البلد فهى منتجات مطلوبة بوفرة طوال العام فى مختلف أنحاء مصر، مناشداً جميع الشباب بضرورة التخطيط الجيد للعمل بالزراعة فهي الأساس فى الحياة اليومية للمواطنين حول مصر، حيث أن الأراضى الزراعية مفتوحة أمام جميع الشباب فى كل أرجاء المعمورة من أسوان للإسكندرية.



الفتيات خلال موسم حصاد البامية



المزارعون خلال حصاد البامية يومياً فى الشتاء



المهندس أحمد عبد الحميد مهندس زراعي بإسنا



تجهيز كميات البامية لطرحها بالأسواق



فتاة أقصرية خلال العمل بموسم حصاد البامية