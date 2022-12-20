5 فروع لدار الإفتاء للحصول على فتوى.. تعرف على المحافظات والعناوين

كتب لؤى على

افتتحت دار الإفتاء يوم الجمعة الماضية فرعها الخامس بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار خطة الدار الخمسية بالتوسع وإنشاء مقرات لها بجميع محافظات الجمهورية، وفيما يلى عناوين الدار:

مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة

حديقة الخالدين - الدراسة - القاهرة ص.ب 11675

فرع إسكندرية

8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الـوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين

فرع أسيوط

امتداد شـارع يسري راغب بجــوار حلواني قــصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد - شقة 203 الدور الثاني

فرع بني سويف

بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف- مجمع 320 فدان شرق النيل

فرع مطروح

بجوار مكتبة مصر العامة ومتحف الآثار