اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:07 ص
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5 فروع لدار الإفتاء للحصول على فتوى.. تعرف على المحافظات والعناوين

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 06:00 ص
5 فروع لدار الإفتاء للحصول على فتوى.. تعرف على المحافظات والعناوين دار الافتاء
كتب لؤى على

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افتتحت دار الإفتاء يوم الجمعة الماضية فرعها الخامس بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار خطة الدار الخمسية بالتوسع وإنشاء مقرات لها بجميع محافظات الجمهورية، وفيما يلى عناوين الدار:
 
مقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة
حديقة الخالدين - الدراسة - القاهرة ص.ب 11675
 
فرع إسكندرية
8 شارع الصاغ محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الـوليد - سيدي بشر بحري - الدور الأول فوق الميزانين
 
فرع أسيوط
امتداد شـارع يسري راغب بجــوار حلواني قــصر نابولي - برج أ - أبراج التوحيد - شقة 203 الدور الثاني
 
فرع بني سويف
بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف- مجمع 320 فدان شرق النيل
 
فرع مطروح 
بجوار مكتبة مصر العامة ومتحف الآثار 

فروع دارالافتاء

مطروح

مرسى مطروح

دار الافتاء



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