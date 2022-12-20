19 ولاية أمريكية تحظر منصة تيك توك الصينية بسبب التخوفات الأمنية

كتبت ريهام عبد الله

أصبحت ولايتا لويزيانا وفيرجينيا الغربية، الأمريكتيان، الأحدث فى حظر استخدام منصة تيك توك TikTok الصينية، على الأجهزة التى تديرها الحكومة بسبب مخاوف أمنية، من تعقب الصين للأمريكيين ومراقبتهم من خلال التطبيق الشهير.

19 ولاية تحظر تيك توك

وتصبح عدد الولايات التى حظرت استخدام تيك توك، 19 ولاية أمريكية من على أجهزة الكمبيوتر الحكومية، وجاء معظم القيود خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوسط.

ومن جهته أكد كايل أردوين، مسئول الشئون الخارجية فى ولاية لويزيانا ، أنه حظر TikTok على جميع الأجهزة التى تمتلكها مؤسسته، مشيرًا إلى تهديدات أمنية محتملة لكن من دون تحديد أى مشكلات حالية، فيما قال مسئول ولاية فرجينيا الغربية جيه بى ماكوسكي، إنه فعل الشيء نفسه.



تيك توك

بيان تيك توك للرد على حظر تطبيقها

ومن جهتها، قالت تيك توك، فى بيان، إن الشركة "أصيبت بخيبة أمل لأن العديد من الدول تقفز على عربة سياسية لسن سياسات تستند إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة حول منصتها لن تفعل شيئًا لتعزيز الأمن القومى للولايات المتحدة".

ومن جهتهم اقترح بعض أعضاء الكونجرس الأسبوع الماضى فرض حظر على مستوى البلاد للمنصة الصينية، الذى سيتبع دولًا مثل الهند التى حظرت بالفعل استخدام التطبيق.

وأجرى المسئولون الأمريكيون وتيك توك محادثات منذ شهور حول اتفاقية للأمن القومى من شأنها معالجة المخاوف بشأن وصول الصين إلى البيانات الخاصة بمستخدمى تيك توك الأمريكيين الذين يزيد عددهم على 100 مليون مستخدم.