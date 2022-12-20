18 معلومة عن محمية نيزك جبل كامل.. أبرزها شاهدة على اصطدام المريخ بالأرض

كتبت منال العيسوى

مصر من بقاع الأرض التي حباها الله بأثر من 30 محمية طبيعية، لكل منها ما يميزها، سواء من حكايات أو تنوع بيولوجى، أو تنوع أيكولوجى، وأحدث هذه المحميات هي محمية نيزك جبل كامل بمحافظة الوادى الجديد.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 18 معلومة عن هذه المحمية الأحدث في تاريخ المحميات الطبيعية المصرية.

تعتبر منطقة نيزك جبل كامل بمحافظة الوادى الجديد محمية طبيعية بموجب القرار رقم 271 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2012.

تم اكتشاف نيزك جبل كامل فى فبراير 2010 خلال رحلة إستكشافية الجيوفيزيقية ، ضمت فريق من الباحثين المصريين والإيطاليين.

2- تم نشر هذا الحدث العلمى العالمى العظيم فى كثير من المجلات العلمية العالمية خلال شهر يوليو 2010.

3- يقع هذا النيزك فى منطقة توشكى فى المساحة بين جبل كامل وجبل العوينات بالقرب من محمية الجلف الكبير فى الصحراء الغربية.

4-يقع جبل كامل على بعد حوالى 2 كم من الحدود السودانية وحوالى 150 كم من الحدود الليبية.

5- يصل وزن نيزك جبل كامل حوالى 10 طن ويصل طول فوهته إلى حوالى 45 م كما يصل عمقه إلى حوالى 16 م ويقدر عمر تلك الفوهه ما بين 4000 إلى 5000 عام.

6-تم تجميع بعض من العينات الصخرية الناتجة عن اصطدام النيزك بالأرض ووضعها بالمتحف الجيولوجى المصرى.

7-تم العثور على الآلاف من قطع النيزك المنتشرة حول الفوهة.

8- حالة فوه النيزك نادرة ، وتعد أحسن فوهة موجودة على سطح الأرض.

9-تشير الدراسات إلى أن نيزك جبل كامل سقط من منطقة قريبة من كوكب المريخ لم يتم تحديدها بدقة حتى الآن بين كوكبي المريخ والمشترى.

10- وصفت فوهة نيزك جبل كامل بأنها حوضية الشكل يصل قطرها حوالى 45 متر وأطراف ترتفع عن سطح الأرض بحوالى 3 متر وعمق يقترب من 16 متر.

11- غطت الرمال ما يقرب من 6 أمتار من فوهة النيزك، ويحتفظ الموقع المحيط بالفوهة بالآثار الموجية على شكل أشعة ممثلة المقذوفات النيزكية .

12-تقع منطقة فوهة نيزك جبل كامل أعلى تكوينات الحجر الرملي المتكون من الكوارتز آرنيت والتى يرجع عمرها إلى العصر الكريتاسى السفلى

13-يوجد على سطح الأرض 15 موقعاً فقط من نوع النيزك ومع ذلك فهى لا تماثلهم

14-تحتفظ منطقة نيزك كامل بالمقذوفات والحالة البيئية المتميزة للفوهة النيزكية، ولا تتوفرالبيئات المماثلة إلا على سطح القمر أو المريخ.

15-المحمية دليل على وجود قرى إنسان ما قبل التاريخ وما تحمله من أدلة تاريخية وعلمية وأثرية وجيولوجية وبيئية.

16-تمثل المكونات المعدنية لنيزك جبل كامل من الحديد والنيكل العناصر الأساسية لمكونات مركز الأرض ومعظم كواكب المجموعة الشمسية

17-تتعاظم أهمية الإحتفاظ بها وبمقوماتها البيئية حيث يندر وجود مثل هذه الحالة على كوكب الأرض ولذلك فلها أهمية عظمى فى دراسة تراكيب باطن الأرض والكواكب ودراسة مكونات النيزك.

18- يشير صغر حجم فوهة النيزك إلى صغر حجم ووزن النيزك قبل دخول الغلاف الجوي.