10 معلومات عن محمية وادى الجمال

كتبت منال العيسوى

التوجه للسياحة البيئة أصبح جزءا رئيسيا من الخطة الاستيراتيجية لتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والتى يصل عددها إلى 30 محمية طبيعية بمصر، وفى الفترة الأخيرة توجهت وزارة البيئة إلى تطويرعدد من المحميات ورفع كفائتها، ومن بينها محمية وادى جمال من أجل تنشيط السياحة البيئية

ورصدت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمى بعض المعلومات عن محمية وادى الجمال..

1. تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية خلال عام 2003 على مساحة تصل إلى 7450كم2، على مسافة 850 كم من القاهرة.

2. محمية وادى جمال تقع فى جنوب محافظة البحر الأحمر، وتضم قطاعا كبيرا من ساحل البحر يبلغ طوله 60 كيلو مترا تقريبا، بعمق يصل نحو 50 كيلو مترا داخل جبال الصحراء الشرقية، و10 كيلو مترات فى البحر الأحمر.

3. تضم المنطقة وادى الجمال، أحد أكبر أودية الصحراء الشرقية، وبه عدد من التجمعات النباتية ويعتمد عليها أنواع كثيرة من الكائنات، بينها أنواع نادرة ومهددة بالأنقراض.

4. يقع جبل حماطة ضمن محمية وادى الجمال وهو أحد أعلى جبال الصحراء الشرقية، وبه تنوع كبير من النبات والحيوان

5. أحراش المانجروف تمتد بطول سواحل منطقة وادى جمال، وهى بيئة متميزة نادرة الوجود في مصر

6. تضم أفضل الشعاب المرجانية فى مصر بطول الشاطئ، كما توجد على شكل جزر مغمورة فى وسط البحر، وتحتفظ بطبيعتها البكر وتتمتع بشهرة دولية تجذب السائحين من أرجاء العالم..

7. تضم البيئة البحرية فى محمية وادى الجمال عددا من مراعى الحشائش البحرية التى لها فائدة لبعض للكائنات النادرة وتكاثر الأسماك.

8. تضم مجموعة من الجزر البحرية ذات أهمية دولية لتكاثر الطيور والسلاحف البحرية.

9. تضم عددا من الشواطئ الرملية التى تساعد على تكاثر السلاحف البحرية في مصر

10. تتمتع بتنوع بيولوجى في النظم والبيئات الطبيعية، فهى تشكل بيئات غاية الأهمية لعدد كبير من الأنواع المهددة، سواء برية أو بحرية، كما تحتوي المنطقة على جيولوجية متميزة و مناظر ذات قيمة جمالية عالية.