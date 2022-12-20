اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:42 م
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لحصولهم على المراكز الأولى جمهوريا..

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 46 طالبا ومعلما وموجها ويتفقد المدارس.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:31 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم 46 طالبا ومعلما وموجها ويتفقد المدارس.. صور جانب من التكريم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ  46 معلما وطالبا وموجها الفائزين بالمراكز من الاول حتى العاشر على مستوى الجمهورية في المسابقات الفنية والنشاط الصيفي بجميع الإدارات التعليمية، وحصلت إدارة فوة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مراكز تنمية القدرات والمبدعين.
 
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها توجيه عام التربية الفنية لتكريم الفائزين، بحضورمحمد السبكي مدير عام التعليم الفني، و نبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبد الملك موجه أول مركزي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.
 
 
كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، والالتقاء بالطلاب ومحاورتهم فيما دروسه من موضوعات.
 
 وتفقد مرحلة رياض الاطفال، وفصول الصف الرابع والخامس الابتدائي، وتابع امتحان الطلاب في المهام الادائية، كما تفقد حجرة التطوير التكنولوجي والمكتبة ومعمل العلوم والحاسب الآلي
 
والتقى وكيل الوزارة بالمعلمين، مؤكداً على دورهم في العملية التعليمية، كما التقى بطالب التربية العملية من كلية التربية النوعية شعبة تكنولوجيا تعليم داخل معمل التطوير التكنولوجي، ووجههم بالاستفادة من المعلمين داخل المدارس.
 
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وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-يلتقي-بالمعلمين

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وكيل-تعليم-كفر-الشيخ-يتفقد-العملية-التعليمية

 


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