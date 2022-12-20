اليوم السابع
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فى احتفالات تعليم دمياط باللغة العربية..

وكيل تعليم دمياط عن اللغة العربية: ركن أساسى من أركان التنوع الثقافى للبشرية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:07 م
وكيل تعليم دمياط عن اللغة العربية: ركن أساسى من أركان التنوع الثقافى للبشرية وكيل تعليم دمياط يكرم التوجيه العام للغة العربية
دمياط - معتز الشربيني

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أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ووعاءه نحيا بها وتحيا بنا في كل وقت وحين، وللغة العربية مساهمة في الحضارة والثقافة الإنسانية حيث تُعدّ ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، واستطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مرّ العصور والأزمنة؛ بل وأثّرت في غيرها من اللغات الأخرى.
 
وأضاف أنه يحتفل بها العالم في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.
 
جاء ذلك خلال تكريم هالة الشربيني موجه عام اللغة العربية، نيابةً عن معلمي وموجهي اللغة العربية بمحافظة دمياط بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية.
 
وأعرب "وكيل الوزارة" عن خالص شكره وتقديره لجهود التوجيه العام للغة العربية في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتي تُعد من أهم اللغات التي يتحدث بها الناس؛ لما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مرّ التاريخ.
 
يذكر أن  مديرية التربية والتعليم بدمياط نظمت احتفالية كبيرة باليوم العالمي للغة العربية بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بحضور وكيل المديرية ولفيف من القيادات الشعبية والتعليمية بمحافظة دمياط.
 
وتضمنت الاحتفالية فقرات شعرية وغنائية باللغة العربية، لطلبة وطالبات المدارس من معظم إدارات دمياط التعليمية، وكذلك معلومات عامة عن اللغة العربية وقيمتها.
 
 
 

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