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وزير خارجة الأردن: اتفاق تعاونى بين مصر والأردن والعراق لمواجهة تحديات المناخ

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:49 م
وزير خارجة الأردن: اتفاق تعاونى بين مصر والأردن والعراق لمواجهة تحديات المناخ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أنه تم الاتفاق بين الأردن ومصر والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، وكذلك من خلال التعاون مع فرنسا، على مواجهة التحديات المناخية في ظل رئاسة مصر للدورة الحالية لقمة مؤتمر المناخ التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ.

وقال الصفدي، في رده على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان خلال المؤتمر الصحفي في ختام أعمال مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في نسخته الثانية اليوم الثلاثاء في البحر الميت، إن القادة والزعماء اتفقوا خلال مباحثات مؤتمر بغداد على ضرورة العمل المشترك سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق أو من خلال التواجد الفرنسي والأوروبي في المؤتمر لمواجهة التحديات المناخية وآثارها على دول المنطقة.

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في ظل رئاسة مصر للدورة الحالية لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدا أنه لا سبيل إلا العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات.


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الأردن

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التحديات المناخية

اليوم السابع بلس

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مصر والعراق



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