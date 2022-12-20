وزير النقل: تنفيذ خط سكة حديد من العاشر لبلبيس لربط الميناء الجاف بالسخنة

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ محور هام وهو المحاور المرورية الجديدة لربط الموانئ المصرية والموانئ الجافة، سواء من خلال النقل السككى او الشاحنات وغيرها من وسائل النقل المختلفة، وذلك لجذب التحالفات العالمية، وهو ما يحدث الآن، بالاضافة الى تطوير وسائل النقل التى تفرغ من الموانئ لخارجها

وأشار وزير النقل إلى أنه تم عمل ازدواج لعدد من خطوط السكك الحديدية منها المناشى القبارى لزيادة حركة نقل البضائع والركاب، وجارى تنفيذ خط سكة حديد من العاشر لبلبيس لربط الميناء الجاف والسخنة، بالإضافة إلى تنفيذ القطار السريع والذى يربط كافة الموانئ المصرية، ونعمل على تطوير كل الوسائل النقل لربط الموانئ.

وتابع وزير النقل: نعمل على زيادة حركة التداول بالتعاون مع كل الوزارات، وتطوير الارصفة والاعماق والمخازن اللوجيستية، و المراكب والاسطول البحرى، وطرق النقل ووسائل النقل، وكل هذا يتم لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.

واشار الى أن اسلوب تشغيل الموانئ هو مشاركة القطاع الخاص لتشغيل وادارة الموانئ، وذلك بعد انشاء الموانئ باموال مصرية.

تصريحات وزير النقل جاءت على هامش توقيع وزارة النقل، عقد خاص بتشغيل رصيف 3/85 بين هيئة ميناء الإسكندرية و شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO وذلك فى اطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة و اللوجستيات.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب، وذلك عن طريق زيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35000 م2 بطول رصيف 433 مترا طوليا وبعمق 15.5 متر، والذى يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية و البوابات و الورش الفنية.