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وزير النقل: إنشاء شركة قابضة مصرية قريبا ستكون مالكة لكل موانئ الجمهورية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:01 م
وزير النقل: إنشاء شركة قابضة مصرية قريبا ستكون مالكة لكل موانئ الجمهورية المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تعمل الآن على تكامل موانئ الدولة لتتنافس مع الموانئ الأخرى الواقعة بشواطئ نفس البحر سواء البحر الأحمر أو المتوسط، وهو ما يعمل على زيادة حركة التجارة وتسهيل وصول كل المحاصيل الزراعية وغيرها وهو ما يقلل من تكلفة النقل، وقريبا سيكون هناك شركة قابضة للموانئ المصرية وستكون مالكة لكل الموانئ المصرية. 
 
وأضاف وزير النقل خلال تصريحات صحفية، أن بعض الشركات تم طرحها فى البورصة وسيتم طرح هيئات الموانئ من خلال الشركة القابضة، قائلا: "داخلين على مرحلة تداول الاسهم فى البورصة للشركات المطروحة، وسيكون لنا حصة 51 % من المطروح لطمأنة المواطنين المشاركين فى شراء الأسهم".
 
وأشار وزير النقل إلى أن الموانئ المصرية واعدة جدا والعائد منها كبير وممتاز، وذلك بالتزامن مع النمو للحاصلات الزراعية والصادرات، ويتم تطوير الموانئ بشكل سريع وهو ما يجعل وجود عروض من التحالفات للتشغيل، وهناك مفاوضات مع بعض الشركات العالمية للتشغيل.
 
تصريحات وزير النقل جاءت على هامش توقيع وزارة النقل، مذكرة تفاهم خاصة بتشغيل رصيف 3/85 بين هيئة ميناء الإسكندرية و شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة و اللوجستيات.
 
ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لميناء الاسكندريه لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحه تبلغ 35000 م2 بطول رصيف 433 مترا طوليا وبعمق 15.5 متر، والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن. 
 
ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما يتم تنفيذ المباني والمنشآت الخدمية و البوابات و الورش الفنية.

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