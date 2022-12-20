اليوم السابع
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وزير القوى العاملة: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وتعكس روح الأخوة بين البلدين

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:15 م
وزير القوى العاملة: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وتعكس روح الأخوة بين البلدين وزير القوى العاملة يلتقى سفير دولة الكويت بالقاهرة
كتبت – مرام محمد

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أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على متانة العلاقات المصرية الكويتية، وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حٌسن تلك العلاقات التى تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين، قيادةً وشعباً.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مساء أمس الإثنين، مع السفيرغانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومشاركته في  إنطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، موضحاً أن هذا الحدث يعتبر أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر، وفى إكمال ملامح الصورة المشرقة فى شتى المجالات.

 

وجاء فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزير حسن شحاتة وصف العلاقات المصرية الكويتية بـ"المُميزة والمُثمرة"، مؤكداً على أن التواصل مستمر مع كافة الشركاء الاجتماعيين في دولة الكويت الشقيقة بما يُسهم في المزيد من التعاون من أجل صالح واستقرار البلدين، موضحاً أن وزارة القوى العاملة كانت حريصة على المشاركة مع السادة الوزراء المصريين، في هذا الاسبوع الكويتي على ارض مصر، فى نسخته الثالثة عشر، لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى، وتبادل الخبرات بين الجهات المصرية والكويتية.

 

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد اصطحب السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، نهاية شهر سبتمبر الماضى لتفقد "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بديوان عام الوزارة، للتعرف على سيرالعمل بها، واستقبال المواطنين، وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء "الوحدة" التسهيل على المواطنين فى إنهاء إجراءات السفر بتقديم كافة الخدمات، وسبل الراحة، وأشاد السفير الكويتى "بالوحدة"، مؤكداً على الجهود التى تبذلها "الوزارة" لصالح العمالة المصرية فى الداخل والخارج.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
وزير القوى العاملة يلتقي سفير دولة الكويت بالقاهرة
وزير القوى العاملة يلتقي سفير دولة الكويت بالقاهرة

القوى العاملة

وزير القوى العاملة

العلاقات المصرية الكويتية



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