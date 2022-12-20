وزير التنمية المحلية: دعم كامل لتمكين ذوى الهمم بكافة القطاعات

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى 15 محافظة هى القاهرة والغربية وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والدقهلية والأقصر والسويس وبنى سويف وبورسعيد والوادى الجديد والإسكندرية والشرقية ومطروح والفيوم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير كافة أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى الفعاليات التى يتم تنفيذها فى جميع المناسبات على مستوى الدولة.

وأكد آمنة فى بيان اليوم، أن الاهتمام بذوى القدرات والاحتياجات الخاصة ، هو أحد الملفات الهامة التى تهتم بها الوزارة، خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة أوجه الدعم لهذه الفئة المهمة، مشيراً إلى حرص الوزارة و المحافظات على توفير سبل الدعم اللازمة لهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم فى المجتمع، خاصة مع زيادة الادراك والاستيعاب لقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة ، والتوعية بحقوقهم وأهمية دعم أسرهم، وشدد اللواء آمنة على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى متمثلا فى الجمعيات الأهلية للعمل على دعم الخدمات التى يحتاجونها، وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم.

وأعلن وزير التنمية المحلية، دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة القطاعات، مع توجيه اهتمام خاص للمرأة ذات الاعاقة ، ونستهدف إتخاذ خطوات جادة لتنفيذ محافظات صديقة للمرأة ذات الاعاقة ، لدعم وتمكين السيدات من ذوى الهمم بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودمجهمن فى المجتمع ، و زيادة الوعى بقضاياهن الخاصة ، ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل تمكينهن فى المجتمع ، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بكافة اجهزتها التنفيذية، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والجهات المعنية ، لتقديم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة ، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، باعتبارهم طاقة أمل ونور للجميع ، و مصدراً للقوة و العزيمة و مواصلة العطاء وبذل كل الجهد لتنمية وطننا الغالى مصر ، والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات موجهًا الشكر والتقدير لكل أم مصرية كافحت وسهرت الليالى من أجل تربية أبنائنا من ذوى الهمم .

و أشار التقرير الذى تلقاه الوزير الى قيام المحافظات المشار اليها ، بتخصيص شباك لذوى الاحتياجات الخاصة فى مراكز الخدمات التكنولوجية ، لإنهاء الخدمات لهم بسهولة ويسر، وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ، و الاشتراك فى المسابقات الرياضية و الفنية ، و توفير فرص عمل سواء من خلال استيفاء نسبة ال 5% التى حددها القانون ، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص، و تنظيم رحلات لهم من خلال مبادرة " اعرف بلدك " .

كما أشار التقرير الى إصدار محافظة الغربية 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة و جارى اصدار 18,2 ألف بطاقة ، و القاهرة 12,6 ألف بطاقة، كما أصدرت محافظة المنيا 5203 بطاقة ، و الوادى الجديد 2800 بطاقة ، و الشرقية 29 ألف بطاقة، و مطروح 721 بطاقة خدمات.

وأبرز التقرير جهود محافظة بورسعيد لتوفير دليل خدمات بطريقة برايل بالمراكز التكنولوجية ، و تمكين ذوى الهمم من تولى الوظائف القيادية و الاشرافية ، و عمل استبيانات دورية لقياس رضا ذوى الهمم عن برامج بناء القدرات ، و الحجز الإلكترونى للحصول على بطاقة الخدمات ، و إنشاء نادى الحرية لذوى الهمم.

كما أوضح التقرير ، قيام محافظة أسيوط بتنفيذ رامبات فى 35 مجمع للخدمات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و أماكن تقديم الخدمات، وقامت محافظة المنيا بإنشاء 6 رامبات و توفير كراسى متحركة فى محطات السكة الحديد ، اضافة الى 20 رامب فى عدة مناطق المنيا ، و قامت محافظة القاهرة بإنشاء حضانات لذوى الهمم و دار للمكفوفين لكبار السن مجانا بحى الشرابية ، كما تم إنشاء 20 مكتب تاهيل لتقديم الخدمات ، فيما قامت محافظة الوادى الجديد بإنشاء مركز متخصص تكلف 45 مليون جنيه لتأهيل ذوى الهمم و تفعيل طاقاتهم و سرعة دمجهم فى المجتمع ، و خصصت محافظة الإسكندرية شاطئ خاص لذوى الاحتياجات الخاصة .

وتابع التقرير ، بجهود محافظة الشرقية بتنفيذ برنامج للكشف المبكر لكل أنواع الإعاقة، و إنشاء 15 دور رعاية و إيواء و حضانات ، و 14 مدرسة لذوى الاحتياجات اضافة الى 9 فصول للدمج ملحقة ببعض المدارس ، وتحقيق الدمج التعليمى ل10 الاف طالب وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية ، فيما قامت محافظة بنى سويف بعقد ملتقى للحقوق الاقتصادية للأشخاص من ذوى الهمم فى شهر أغسطس الماضى.

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات لتمكين ذوى الهمم ودعمهم ، منها انشاء وحدات لدعم ذوى الهمم بجميع المحافظات ، لتفعيل المتابعة والتواصل المستمر والمباشر معهم ، واستقبالهم لحل شكواهم ، والاستجابة العاجلة لجميع طلباتهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات بالمحافظات ، و قامت الوزارة بالإشراف على تنفيذ رامبات واتاحات فى بعض الأحياء مثل الزمالك و المعادى بمحافظة القاهرة ، و ذلك من خلال توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة و محافظة القاهرة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية " وشركة بيبسى كولا مصر، مؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان ، لتنفيذ 65 رامب لذوى الهمم بالشوارع التى تم تحديدها .

ووجه الوزير المحافظين بعقد لقاءات دورية مع ذوى الهمم و تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والمضى قدماً فى تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والأماكن الخدمية العامة و دور العبادة لتسهيل تحركاتهم، و دعمهم فى مجالات التعليم، والصحة، والتوظيف، والسكن، والخدمات التثقيفية، ورفع الوعى المجتمعى تجاه هذه الشريحة للحصول عل كافة حقوقهم .

وشدد اللواء آمنة على تشجيع و تكريم المتميزين من ذوى الهمم ، و توفير فرص عمل فى الوظائف الخاصة بنسبة ال 5% التى حددها القانون ، واعداد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتدريبهم على الحرف اليدوية والحرفية المناسبة لظروفهم ، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل من خلال "مشروعك" و "صندوق التنمية المحلية" ، والاستفادة من المميزات المقدمة لهم، و منها تخفيض تكلفة الإقراض الى 4% للمشروعات المنفذة من صندوق التنمية المحلية ، و الاستفادة من مميزات منصة "أيادى مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية المميزة طوال العام ، و أيضا فى المعارض الداخلية والخارجية ، و تذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى ، فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التى تستهدف تدريب وتشغيل ذوى الهمم من أجل صقل مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف قطاعات التشغيل ، لفتح آفاق المستقبل لهم .

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشددا على تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الاشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة .