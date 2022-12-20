وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم لتشغيل رصيف 85 بميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل رصيف 85، ب ميناء الإسكندرية ، بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO وذلك فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة و اللوجستيات.

أكد الوزير أنه سيتم توقيع عقد التشغيل النهائى للرصيف أول مارس المقبل، مهنئا التحالف على توقيع العقد، معلنا أن الرصيف أنشئ بالكامل بأموال مصرية ونفذته شركات مصرية، والمذكرة تشمل التشغيل والإدارة فقط.

حضر توقيع المذكرة، اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندى، وذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.

وتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب، وذلك عن طريق زيادة المساحة التخزينية بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 مترا طوليا وبعمق 15.5 متر، والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف، كما يتم تنفيذ المبانى والمنشآت الخدمية والبوابات والورش الفنية.