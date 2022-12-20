هيئة المساحة تعلن توسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة ضمن المنفعة العامة

كتبت أسماء نصار

نشرت الجريدة الرسمية اليوم اعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة أن مشروع تطوير توسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل كوبرى الجامعة على النيل بمحافظة الدقهلية فى نطاق المنفعة العامة.

وأعلنت هيئة المساحة أنها ستقوم بعرض الخرائط والكشوف المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات الخاصة بالمشروع فى الفترة من 26 ديسمبر حتى 25 يناير القادم فى الإدارة المركزية لشئون المساحة بالدقى ومديرية المساحة بالمنصورة، وقسم شرطة أول المنصورة، والوحدة المحلية بميت الكرما بمركز طلخا، ومقر عمودية جوجر بمركز طلخا.

وتطالب هيئة المساحة من يهمه الأمر الاطلاع على الخرائط والكشوف المشتملة على بيانات المشروع خلال المدة المحددة وذلك للتأكد من قيد حقوقهم بها او الاعتراض على اى بيانات تتعلق بهم ، ولدى الشأن من اصحاب الحقوق خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها ولذلك فإن لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الخرائط والكشوف الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الموجود فى دائرتها العقارات والمنشات مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة تعتبر نهائية اذا لم تقدم لها معارضات أو طعون خلال المدد الموضحة.