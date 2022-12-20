هيئة الدواء: لا ينصح بشرب العرقسوس مع بعض الأدوية المدرة للبول والكورتيزون

كتب لؤى على

كشفت هيئة الدواء المصرية فى دليلها الإرشادى، عن أشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة، للتعامل الآمن مع الأدوية.

وأوضحت الهيئة، أن الإفراط في شرب العرقسوس يؤدي لحدوث مشاكل بسبب احتباسه للصوديوم والماء ونقص البوتاسيوم، لذلك لا ينصح بشربه مع بعض الأدوية المدرة للبول ولا أدوية الكورتيزون أو الديجوكسين وكذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الهيئة، أنه في بعض الأحيان يلعب الغذاء دورًا في تثبيط أو إسراع عمل الإنزيمات التي تستقبل الدواء لتحوله إلى مادة فعالة، مما يؤثر على فاعلية الدواء تبعًا لنوع التأثير على هذه الإنزيمات، فإذا قام الغذاء بإسراع عمل الإنزيمات يتكسر الدواء بسرعة فتقل فاعليته، أما إذا قام الغذاء بتثبيت عمل الإنزيمات يطول مفعول الدواء بالجسم، مما قد يؤدى إلى ظهور أعراض جانبية.