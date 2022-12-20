هطول أمطار خفيفة مع انخفاض فى درجات الحرارة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تلفزيون اليوم السابع، فيديو من محافظة الإسكندرية، لهطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة على عروس البحر المتوسط.

كانت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، أعلنت عودة رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار، بناء على توقعات هيئة الأرصاد هطول أمطار اليوم الثلاثاء تبدأ خفيفة نهارًا إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30% إلى 50% تقريبا، مع نشاط للرياح، واضطراب فى الملاحة البحرية.

وقال اللواء محمود نافع، إن سيارات ومعدات الشركة تتمركز بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحى إلى أنه تم توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات فى المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبها أعلنت هيئة الأرصاد أن اليوم الثلاثاء يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50 %، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.



الطقس فى الإسكندرية



أمطار خفيفة إلى متوسطة بالإسكندرية



انخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية



شوارع الإسكندرية