اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:38 ص
أكرم القصاص
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مقتل 3 مسلحين فى مواجهات مع قوات الأمن الهندية بولاية "جامو وكشمير"

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:49 ص
مقتل 3 مسلحين فى مواجهات مع قوات الأمن الهندية بولاية "جامو وكشمير" الشرطة الهندية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قتل ثلاثة مسلحين ينتمون إلى جماعة "عسكر طيبة" اليوم الثلاثاء، على أيدي قوات الأمن الهندية، وذلك خلال مواجهات اندلعت بين الجانبين في منطقة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير".

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن اثنين من بينهم متورطين في قتل مدنيين اثنين في "الإقليم الاتحادي"، وذلك في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

وأضافت أن هذه المواجهات جاءت عندما كانت قوات الأمن تنفذ عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة "مونجى مارج" في وقت مبكر من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وتمت خلالها مصادرة بندقية ومسدسين من موقع الاشتباكات.

 


جماعة عسكر طيبة

الهند

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قوات الامن الهندية



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