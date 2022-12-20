مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهى بكنيسة مار جرجس

كتب: محمد الأحمدى

وفي كلمته الروحية، أكد الأنبا توما أن الله يختار البار فى عينيه وليس حسب رؤية البشر، فكما رأينا أن الله يختار زكريا وأليصابات، اللذان كانا كلاهما بارين أمام الله لميلاد السابق. اليوم نراه يختار فتاة بسيطة، لتكون أمًا لرب المجد.

وأضاف راعي الإيبارشية قائلًا: وفى بشارة العذراء دعوة، لمعيشة مشيئة الله كما عاشتها العذراء "أنا أمة للرب فليكن لى حسب قولك"، مشيرًا إلى أنها دعوة للفرح. فها هو الملاك يحييها تحية الفرح "السلام لك (افرحي) يا ممتلئة نعمة".

وفي الختام، دعا الأب المطران أن يكون وقت استعدادنا للميلاد، وقت فرح لكوننا مسيحيين، نعيش إرادة الله دائمًا.