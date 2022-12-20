مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهى بكنيسة مار جرجس

احتفل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بصلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بجهينة، بمشاركة الأب إرميا عياد، راعى الكنيسة.
وفي كلمته الروحية، أكد الأنبا توما أن الله يختار البار فى عينيه وليس حسب رؤية البشر، فكما رأينا أن الله يختار زكريا وأليصابات، اللذان كانا كلاهما بارين أمام الله لميلاد السابق. اليوم نراه يختار فتاة بسيطة، لتكون أمًا لرب المجد.
وأضاف راعي الإيبارشية قائلًا: وفى بشارة العذراء دعوة، لمعيشة مشيئة الله كما عاشتها العذراء "أنا أمة للرب فليكن لى حسب قولك"، مشيرًا إلى أنها دعوة للفرح. فها هو الملاك يحييها تحية الفرح "السلام لك (افرحي) يا ممتلئة نعمة".
وفي الختام، دعا الأب المطران أن يكون وقت استعدادنا للميلاد، وقت فرح لكوننا مسيحيين، نعيش إرادة الله دائمًا.
من ناحية أخرى، نظمت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمسية ترانيم ميلادية، بقيادة المرنمة سيلفيا عودة، وكورال مار يوسف، بمشاركة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.
وقدم الحفل القمص بشرى لبيب، وكيل عام المطرانية، وراعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج.
وفى كلمته، تناول الأنبا توما حبيب أهمية التسبيح قائلًا: عندما يكون قلبي ممتلئًا بالروح وأُرنُِمُ من قلبٍ مُمتلئ بالروح، فإنَّ يسوع يقول "سوف أكونُ أنا الذي أسبح الآب من خلالك". فالله اختار التسبيح كقنوات يعمل المسيح من خلالها للقيام بعمله. وأنا أعلمُ أنَّ المسيح يُسَبُحُ الآب من الأزل إلى الأبد. فليت قلوبنا تمتلئُ بالترَّنيم. فعندما نرُنّم أو نعزف فأننا نشترك في التسبيح مع المسيح. ليتنا نسمعُ صوت يسوع يرُنّم ويعزف تسبيحتهُ إلى الآب من خلالنا.
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