مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب بمحافظة الشرقية مصرعه، متأثرا باصابته، إثر تعرضه لحادث تصادم بطريق" بلبيس- شبرا" نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "سمير ال ب" 30 عاما جثة هامدة، مقيم قرية تل روزن التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق "بلبيس- شبرا النخلة"، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة وإصابة قائد السيارة، تم نقل المصاب والجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى وتقديم الخدمة الطبية للمصاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بلبيس، التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل وقع حادث تصادم آخر بطريق" ههيا- المسلمية" مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص إصابات متعددة، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة الطبية والعلاج اللازم، حيث أصيب كل من " محمود ع م" 35 عاما مقيم كفر الزقازيق باشتباه خلع بالكتف، و" سامح ج ا" 35 عاما مقيم السلام القاهرة بكدمات وسحجات، و" محمد ع ف " 30 عاما مقيم السلام القاهرة بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وجامبو بطريق المسلمية- ههيا".