مسئولون كويتيون: تعزيز تعاوننا مع المؤسسات المصرية يصب فى مصلحة البلدين

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أكد رئيس قسم الإعلام بالهيئة العامة للصناعة الكويتيةعلي الجاسم، حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع جميع الدول العربية لاسيما مصر نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الجاسم- في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الكويتي الـ13 في مصر الذى انطلق أمس الاثنين بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل مختلف القطاعات - إن معرض الأسبوع الكويتي الـ13 في مصر مهم لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات والشركات الكويتية والمصرية من خلال استغلال الفرص المتميزة التي يتيحها المعرض في مختلف القطاعات.. مشيدا بالمستوى المتميز للمعرض بمشاركة قطاعات الصناعة والاستثمار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة وغيرها، معربا عن أمله بأن يسهم في تنمية العلاقات بين الجانبين.

من جانبها أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر، أهمية المعرض لتبادل الثقافات والتجارب بين دولة الكويت ومصر من خلال مشاركة مؤسسات وجهات كبيرة تمثل القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الشقيقين.

وقالت إن "مؤسسة التأمينات الاجتماعية حرصت على المشاركة في فعاليات الاسبوع الكويتي الـ13 في مصر لعرض أنشطتها المتعلقة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي في دولة الكويت منذ عام 1977 وتبادل الخبرات مع الجهات المصرية في هذا الصدد"

من جانبه أكد الوكيل المساعد بالديوان الأميري المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان حرص المكتب على المشاركة في جميع الفعاليات الكويتية التى تقام في مصر لتعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال إن "مشاركة مكتب الشهيد في الأسبوع الكويتي في مصر في نسختة الحالية تأتي بعنوان (أشقاء للأبد) لتؤكد مدى ترابط وتلاحم الشعبين الكويتي والمصري".

وأضاف العوفان أن "مكتب الشهيد حريص دائما على تعريف الجمهور المصري بالتضحيات التي قام بها الجيش الكويتي في الحروب العربية كالاستنزاف و1967 و1973 وكذلك مشاركة الأشقاء المصريين الذين دافعوا عن دولة الكويت خلال فترة الاحتلال العراقي".

وأوضح أن "مكتب الشهيد لديه 14 جنسية مختلفة من الشهداء وهذا أمر غير مسبوق في العالم" مبينا أن هذا الأمر يعكس البعد الإنساني لدولة الكويت التي تحتفي بكل من يدافع عن أرضها.