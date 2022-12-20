مدير معهد أورام دمياط: 5 مبادرات للعلاج بالمجان والقضاء على قوائم الانتظار

دمياط - هيثم مراد

العديد من الخدمات يقدمها معهد أورام دمياط لمرضي الأورام يوميا، يخدم المعهد خمس محافظات مجاورة ونتائج جيدة حققها فى كثير من الملفات أبرزها مبادرات رئيس الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار.

التقي اليوم السابع الدكتور طارق هيكل مدير عام معهد الأورام بدمياط وتناول اللقاء عدة ملفات جاءت على النحو التالي.

ـ التغطية الجغرافية لمعهد أورام دمياط

أكد مدير عام معهد أورام دمياط، أن التغطية الجغرافية للمعهد جاءت لتخدم خمس محافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن خدمات مرضي الأورام بدمياط هي الخدمة الوحيدة التي تستقبل مرضي من خارج المحافظة، لافتا إلي أن هناك الكثير من الخدمات التي يقدمها المعهد بشكل دقيق جدا الأمر الذي جعل هناك ثقة بين المرضي والمعهد.

ـ مبادرات رئيس الجمهورية

وأشار الدكتور طارق هيكل مدير عام معهد أورام دمياط، إلي أن المعهد حقق نتائج جيدة في مبادرات رئيس الجمهورية، وعلى مدار 4 سنوات تم استقبال وفحص العديد من الحالات ضمن مبادرات رئيس الجمهورية التى ساهمت كثيرا في إنجاز الكثير من المهام أبرزها القضاء على قوائم الانتظار، وكذلك مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتي انطلقت يوليو 2019 وحققت نتائج هائلة.

ـ مبادرات مرتقبة

كشف مدير معهد أورام دمياط عن بعض المبادرات التي بصدد الإعلان عنها، وقال:" ننتظر خلال العام المقبل الإعلان عن خمس مبادرات لعلاج مرضي الأورام، وهذه المبادرات ستكون للكشف وعلاج أورام القولون - الرئة - النسائية - الكبد - البروستاتا".

ـ قوائم الانتظار

أوضح الدكتور طارق هيكل مدير معهد أورام دمياط، أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار نهائيا داخل المعهد، لافتا إلي أنه يتم استقبال أكثر من 100 حالة تقريبا شهريا من قبل وزارة الصحة، للتعامل معها واجراء الجراحات اللازمة، مؤكدا أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ساهمت بشكل كبير في انجاز هذا الأمر.

ـ مشروع توسعات معهد أورام دمياط

وأعلن مدير معهد أورام دمياط، أيضا عن اقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بمشروع توسعات المعهد، لافتا إلي أنه يتم حاليا متابعة معدلات تنفيذ المشروع وتم إسناده إلي الهيئة العامة للتصنيع بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنية للمرحلة الثانية فقط.

ـ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الثدى

قال مدير معهد أورام دمياط، أنه تم استقبال 20 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدي، عقب فحص أكثر من 400 ألف سيدة داخل المنشآت الطبية بالمحافظة، موضحا أنه تم فحص تلك الحالات واكتشاف 200 حالة مصابة بالأورام الخبيثة.

ـ لجنة التخصصات MDT

وقال مدير معهد أورام دمياط أنه تم تطبيق لجنة التخصصات M D T والمكونة من خمس استشاريين لاتخاذ القرار اللازم بشأن المريض، وكذلك تحديد البروتوكول المتبع لعلاجه.

وأشار أيضا إلى أن تلك اللجنة سيتم تعميمها خلال المرحلة المقبلة داخل كافة المعاهد علي مستوى الجمهورية من أجل التوصل إلى أفضل قرارات العلاج الخاصة بالمريض.















