محمد البربرى ابن دمياط يحصد البرونزية فى بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية

دمياط معتز الشربيني

مازال أبناء دمياط يحققون مراكز متقدمة فى مختلف الألعاب الرياضية، ولاسيما لعبة المصارعة الرومانية رغم حداثة سنهم.

حصد اللاعب محمد عبده البربرى، على ميدالية برونزية والمركز الثالث، فى بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية ميزان 60 كيلو، اللاعب الأصغر سنا فى البطولة صاحب الـ 17 عاما، وأضاف اللاعب ميدالية برونزية جديدة لسجلات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى،كما حصل اللاعب عادل الدياسطى، على المركز الخامس للمصارعة الرومانية، ميزان 77 كيلو.

الجدير بالذكر أن اللاعبين أصغر لاعبين بالبطولة،وذلك بحضور الدكتور محمود السيد، المشرف الفنى لرياضة المصارعة بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط قد اطلقت بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية والحرة، والنسائية،المرحلة الرابعة ( للكبار )، بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر،بمشاركة لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بدمياط، مرحلة الشباب مواليد 2005 فما فوق، خلال الفترة من 16 / 12 حتى 20 / 12 / 2022، يهدف المشروع إلى إعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.

يأتى ذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات كابتن عاطف عبد الهادى مدير عام المديرية.



محمد البربرى