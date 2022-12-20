محكمة يابانية ترفض وقف مفاعل نووى قديم فى محطة ميهاما وسط البلاد

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن حكم محكمة منطقة أوساكا يمثل أول قرار قضائي بشأن سلامة مفاعل متقادم، وتم النظر فيه بعد أن طلب السكان المحليون أمرًا قضائيًا بإغلاق الوحدة رقم 3 بالمصنع في محافظة فوكوي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مضيفة أن القرار جاء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تمديد فترة الخدمة القصوى للمفاعلات النووية القائمة في البلاد إلى ما بعد 60 عامًا.

من جانبهم، قال تسعة سكان في محافظات فوكوي وشيجا وكيوتو يعيشون في دائرة نصف قطرها 10 إلى 80 كيلومترًا من المصنع إن المفاعل لن يكون قادرًا على تحمل زلزال هائل بسبب احتمال تدهور المرافق والمعدات بمرور الوقت.

وتابع السكان إن مثل هذا الوضع يشكل خطر التعرض للإشعاع الناجم عن انتشار المواد المشعة، مضيفين أن خطة الإخلاء الحالية ليست فعالة، حيث يمر الطريق بمحطات نووية أخرى ، وتتواجد مواقع الوجهة حيث يمكن أن تصل المواد المشعة.

من جهتها، جادلت شركة كانساي بأن سلامة المفاعل مضمون لأنه يتوافق مع المعايير التنظيمية الجديدة، التي تم وضعها بشأن الدروس المستفادة من الكارثة النووية لعام 2011 التي نجمت عن زلزال وتسونامي هائلين.