محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ: وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في اطار اجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ وكيل وزارة الأوقاف، وصول الدفعة التاسعة من صكوك الإطعام.

وقال محافظ كفر الشيخ، وصلت الدفعة التاسعة من صكوك الاطعام، وتم توزيع 16 طن مجاناُ على 16 ألف أسرة، وجاري توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه، 18 طن على 18 ألف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن مشروع صكوك الاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قر مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أطلق فى مارس الماضى مشروع صكوك الإطعام، حيث تم طباعة 300 ألف صك إطعام بالوثائق المؤمنة قيمة الصك 300 جنيه وتم تسليمها للمديريات الإقليمية لبدء عملية تحصيل قيمة الصكوك من المشاركين في المشروع من أهل الفضل، ويستهدف مشروع صكوك الإطعام الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام.

ووزارة الأوقاف أنها تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، لافتة إلى أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.



جانب من صكوك الاطعام



توزيع صكوك الاطعام لمحافظة كفر الشيخ



وصول الدفعة التاسعة من صكوك الاطعام