محافظ قنا يلتقى 65 مواطنا بمكتبه للاستماع إلى متطلباتهم

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، مواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

أوضح الداودي، أن ذلك يأتى في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا والقيادات التنفيذية 65 مواطنا، واستمعوا إلى شكوى كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وأكدوا لهم أنه سيتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وسيتم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

وأوضح محافظ قنا، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وحلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الإعتماد على كافة وسائل إستقبال الشكاوى للوصول إلى جميع المواطنين، حيث يتم استقبال المواطنين يوميا بالديوان العام للمحافظة للإستماع إلى شكواهم ، بالاضافة الي استقبال الشكاوى ايضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموجة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأضاف الداودي، إنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.