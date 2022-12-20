اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:00 ص
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محافظ سوهاج: 70% نسبة التنفيذ بمشروع سكن كريم في 9 مراكز بالمحافظة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:00 ص
محافظ سوهاج: 70% نسبة التنفيذ بمشروع سكن كريم في 9 مراكز بالمحافظة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن نسبة لتنفيذ بمشروعات سكن وصلت 70%، ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة "، حيث بلغ عدد العمارات السكنية على مستوى المحافظة 108 عمارات بإجمالى 864 وحدة سكنية و864 حظيرة ومستمرون في العمل بجديه من أجل الانتهاء من المشروع.

 

وأوضح محافظ سوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع  أن مشروعات الإسكان الجارية على مستوى المحافظة منها 12 عمارة بقرى "الغريزات، ونجع أبو عوض بالبطاخ" مركز المراغة، و21 عمارة بقرى " نجوع الرياينة، والفراسية " بساقلتة، و 5 عمارات بقرية" تل الزوكي" بطما، وعدد 15 عمارة سكنية بقرى " الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس " بالبلينا، و 8 عمارات سكنية بقرى " المجابرة، والخلافية، وبيت داود " بجرجا، و5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية بالمنشاة، وعدد 42 عمارة بقرى " القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيي، ومزاتة، والبلابيش بحرى " بمركز دار السلام، مشيرا إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعى وطبيعة القرى اشتملت العمارات على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشى بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية .

 

وأشار المحافظ على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج.


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