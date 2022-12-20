محافظ دمياط تعلن إنشاء صندوق لتطوير المناطق بديل العشوائيات

دمياط - هيثم مراد

وجهت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن وضع خطة لإنشاء صندوق خاص بالوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولي بالرعاية، وكذلك المناطق بديل العشوائيات بمدينة رأس البر ، وذلك من أجل تطوير خدمات تلك المناطق وإجراء أعمال الصيانة الخاصة بها.

وشددت محافظ دمياط، على أهمية تكثيف أعمال تحصيل مستحقات الدولة من وحدات الإسكان للأسر الأولي بالرعاية وكذلك مناطق بديل العشوائيات برأس البر، من أجل تطوير خدمات هذه المناطق.

واوضحت أيضا خلال اجتماعها اليوم بالقيادات التنفيذية داخل المقر المؤقت لمحافظة دمياط، على أهمية إنشاء صندوق لتطوير خدمات تلك المناطق، مؤكدة أن هذا الأمر يسهم في عدم عودة هذه المناطق لمناطق عشوائية مجددًا.

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلي أنه سيكون هناك متابعات دورية للعاملين بوحدة الاسكان والوحدات المحلية بشأن تحصيل المستحقات الخاصة بالدولة، فضلا عن ما تم تنفيذه بشأن إنشاء صندوق الخدمات الخاص بالمناطق المذكورة.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد عقدت اليوم اجتماع مجلس تنفيذي لمناقشة عددًا من الملفات، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية داخل المحافظة.

ناقشت محافظ دمياط خلال الاجتماع استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الكريسماس، إضافة إلي عرض نتائج حملات مديرية التموين بشأن رقابة الأسواق ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بتوفير السلع أمام الجمهور وملاحقة محتكري السلع.

كما استعرض اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط اليوم، تخصيص مساحات من أراضي أملاك الدولة لاستكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة داخل خمس قري بالمحافظة. وقد وافق المجلس على قرارات تخصيص تلك المساحات لصالح مشروعات الصرف الصحي لخدمة أهالى هذه القري.