محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد وزارة البترول لتعزيز التعاون في المجالات التنموية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد وزارة البترول؛ لمناقشة دعم خطط التنمية على أرض المحافظة وذلك في إطار التنسيق والتعاون المُشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارة البترول والثروة المعدنية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في دعم أنشطة المُشاركة المجتمعية وتعزيز المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة في مجالات التعليم والصحة ودعم ذوي الهمم، فضلًا عن مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشاد الوفد بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية تستدعي المزيد من الاهتمام وتعزيز جهود التنمية، وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود التعاون، مُؤكدًا على تقديم كافة الدعم لكل ما يفيد المحافظة ويخدم أبناءها.