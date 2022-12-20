محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد وزارة البترول لتعزيز التعاون في المجالات التنموية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفد وزارة البترول؛ لمناقشة دعم خطط التنمية على أرض المحافظة وذلك في إطار التنسيق والتعاون المُشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارة البترول والثروة المعدنية.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في دعم أنشطة المُشاركة المجتمعية وتعزيز المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة في مجالات التعليم والصحة ودعم ذوي الهمم، فضلًا عن مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية.
وأشاد الوفد بما لمسوه من طفرةٍ حقيقية تستدعي المزيد من الاهتمام وتعزيز جهود التنمية، وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود التعاون، مُؤكدًا على تقديم كافة الدعم لكل ما يفيد المحافظة ويخدم أبناءها.
وفى سياق آخر ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وعبير متولي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز ومسئولي المديريات والقطاعات المعنية؛ وذلك لمتابعة مؤشرات الإحصاءات الحيوي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.
وجاءت أهم توجيهات المحافظ ما يلي:
استمرار دعم المحافظة للمتسربين من التعليم بالمناطق النائية ومتابعة التزامهم بالعملية التعليمية.
رفع كفاءة وتجهيز جمعيات تنظيم الأسرة وتفعيل دورها في دعم الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالمناطق النائية والأعلى في معدلات الإنجاب.
دراسة توفير خدمة تسجيل المواليد بمركز بلاط بدلاً من تسجيلهم بمركز الداخلة لتعديل معدلات الزيادة السكانية بالمركزين.
حصر معدلات الأمية بين الإناث ووضع خطة لمحو أميتهن بالتنسيق مع الرائدات الريفيات .
تنفيذ برنامج علاجي لحالات الأنيميا بين الأطفال وفقًا لنتائج المسح الصحي ٢٠٢١ بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم.
تكثيف حملات التوعية والكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي وتوفير الأجهزة اللازمة للفحص.
توحيد جهود أنشطة أندية السكان بين مديرية الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للسكان.
إعداد تقرير عن موقف مبادرة محو الأمية التعليمية بالتنسيق بين فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
وجامعة الوادي الجديد.
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