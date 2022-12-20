اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:20 م
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محافظ الغربية يتفقد محال بيع السلع الغذائية بكفر الزيات وطنطا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:15 م
محافظ الغربية يتفقد محال بيع السلع الغذائية بكفر الزيات وطنطا محافظ الغربية يتفقد محال بيع السلع الغذائية
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.
 
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم، لمتابعة توافر السلع وانضباط الأسعار بعدد من الأسواق داخل مركزي كفر الزيات وطنطا.
 
وخلال الجولة شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري ومباحث التموين، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كما وجه المحافظ إدارة الرصد بالديوان العام وبالوحدات المحلية بالمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، وإعلانها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.
 
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا،  ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا و عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
 
 
 

محافظ الغربية

مراقبة الاسعار

كفر الزيات

طنطا

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