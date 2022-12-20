محافظ الغربية يتابع تقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، المراكز التكنولوجية بمركزي كفر الزيات وطنطا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى جودة وأقل وقت، إلى جانب متابعة استقبال تراخيص المحال التجارية، وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي أعلن وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيقه بصورة فعليه بداية من الأحد 11 ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بكفر الزيات والذي يقدم خدماته للمواطنين من خلال 16 موظف شباك لاستقبال الطلبات بمتوسط إقبال من 50-65 مواطن في اليوم، وبلغت إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة منذ بداية المنظومة 16 ألف و764 طلب.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا والذي يستقبل طلبات المواطنين اليومية من خلال 9 شبابيك و14 موظف شباك يقدمون الخدمات لما يقرب من 65 مواطن يوميا، وبلغت إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح منذ بداية المنظومة 4600.

ووجه رحمي العاملين بالمراكز التكنولوجية خلال جولته بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة له.

وأشار رحمي أن المحافظة في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير 10 مراكز تكنولوجية وحصل جميعهم على شهادة الأيزو 9001، مع المتابعة المستمرة لرفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى توفير 2مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.

يذكر أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة تقدم حزمة من الخدمات للمواطنين منها (الطلبات التي عليها رسوم ومستندات وصلاحية، طلب سداد غرامة مخالفة، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي وكلي، طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب استخراج شهادة بقرار بتصريح من المحكمة (إزالة وإيقاف أعمال بإعلان المتهم من عدمه)، كما تقدم المراكز طلب شهادة للتأمينات (بإلغاء رخصة محل)، إلى جانب عدد من الطلبات الأخرى منها (الحصول على قرض الصندوق الاجتماعي، رخصة محل صناعي أو تجاري، نقل رخصة محل لوفاة المرخص له، إلغاء رخصة محل، رخصة إشغال، تجديد رخصة إشغال، استرداد إشغالات، تصالح عن محضر، طلب التنازل عن عقار، طلب الحصول على وحدة سكنية، صورة طبق الأصل من قرار هدم، ترخيص إعلان، تجديد رخصة إعلان، طلب رخصة تركيب مصعد جديد، تصريح حفر أهالي وشركات، سداد إقساط إيجار ومديونيات دورية، طلب تصالح عن حجز إداري، قيد اتحاد شاغلين، طلب إلغاء اتحاد شاغلين، انضمام لاتحاد شاغلين، طلب تغيير مأمور اتحاد شاغلین، تمليك شقة، مبادلة عقار، شهادة سداد طلب عام، تغيير نوع الاستغلال لمسكن، بيان عن إيرادات منشأة عن فترة، خطاب شهر عقاري، بدل فاقد عقد، طلب صورة رسمية من العقد، طلب سداد مديونيات، إفادة طلب تصالح عن مخالفات المباني، عمل تشطيبات دون المساس بالهيكل الإنشائي، شهادة بناء على تصريح محكمة، سداد أقساط، سداد ربط ريع، طلب تخصيص قطعة أرض).