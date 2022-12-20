محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالعياط والبدرشين

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات محطات الصرف الصحى بمراكز العياط وأبو النمرس والبدرشين والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها، مشيرًا إلى إدراج عددًا كبيرًا من القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه يوم السبت الماضى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر البدرشين والعياط وأبو النمرس والحوامدية والصف وأطفيح وذلك للوقوف على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التى تعود بالنفع على المواطنين.

ووجه المحافظ بدعم مناطق غرب وشرق مركز العياط بسيارات مطافى إضافية، مؤكدًا أن مرفق الحماية المدنية تم تدعيمه بحوالى 60 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتزويده بسيارات ومعدات جديدة.

وكشف المحافظ عن الوضع الخاص بالمنطقة الصناعية بجرزا بالعياط، مشيرًا إلى الانتهاء من المخطط التفصيلى وجارى الانتهاء من توصيل المرافق مع تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالتعاون مع الجهات المعنية لافتا انه جارى إعداد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بطهما.

وشهد الاجتماع تكليف محافظ الجيزة لرئيس جهاز النقل الجماعى والسرفيس بتوفير سيارات نقل جماعى بالعياط والبدرشين خلال الفترة الصباحية لتيسير حركة تنقل المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ بحيرات صناعية وسدود بمركزى الصف وأطفيح ساهمت فى حجز مليون م3 من مياه الأمطار والسيول من مركزى الصف وأطفيح خلال موجة الأمطار الأخيرة؛ وذلك حفاظا على السلامة العامة.

كما أكد المحافظ على قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طريق 21، حيث يجرى استكمال أعمال المرافق، لافتا أن الطريق يمثل أهمية كبيرة حيث يمر بمدخل 44 قرية.

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة قسم العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزى لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

الاجتماع الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، والنواب عبد الوهاب خليل، ومحمد صلاح أبوهميلة، ونادر الخبيرى حسام عاشور، وعصام هلال، وعماد الدرجلى ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومديرى المديريات وشركات المرافق.