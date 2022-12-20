محافظ البحر الأحمر يفتتح حلقة السمك بالغردقة بعد تطويرها بتكلفة 30 مليون جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم، حلقة السمك بمنطقة السقالة بالغردقة، بعد أعمال التطوير بها بتكلفة 30 مليون جنيه، لتصبح مكان مميز يستقبل الرحلات الداخلية السياحية.

وتبين أن الحلقة الجديدة تبلغ مساحتها الاجمالية 6370 مترا مربعا، بتكلفة 30 مليون جنيه، وتم البدء في أعمال الإنشاءات بها بداية العام الجارى، وضمت أعمال التطوير شوادر السمك، ومحال أخرى، ساحة انتظار سيارات أمام الحلقة، ومكتب إدارى للإدارة، ومخزن ومصنع ثلج، وغرفة كهرباء ومخزن صناديق، ومخبز ومنطقة تنظيف السمك.

وتبلغ عدد شوادر السمك داخل الحلقة 54 شادر سمك، مساحة كل شادر 12 مترا، و9 محال أخري، مساحة كل محل 20 مترا، وغرفة ثلاجة مقسمة إلى 4 ثلاجات مساحتها 157 متر، ومصنع ثلج مساحته 111 مترا.

كذلك تضم الحلقة غرفة تحكم كاميرات بمساحة 17 متر ودورات مياه مساحتها 30 متر، كذلك المكتب الاداري مساحته 23 متر.

من جانبه قال محافظ البحر الأحمر، أن المشروع نقلة حضارية للمدينة تليق بمكانتها، وتوفر شكل لائق للمترددين عليها من الأهالى والسائحين، كما يعد مكان حضارى للصيادين لعرض منتجاتهم بشكل أفضل.

أضاف علي هامش الافتتاح أن حلقة الأسماك ضمن خطة تطوير مدينة الغردقة، التي أقرها مجلس الوزراء، وتشمل خطة تطوير حلقة الأسماك بالكامل لتكون على طراز أوروبى يليق بمدينة الغردقة السياحية لكونها مزارًا سياحيًّا يزوره المئات يوميًّا من السياح، وتمثل تراثًا تاريخيًّا وسياحيًّا حديثًا وإرثًا يستحق التوثيق، لافتًا إلى أن مخطط التطوير يقدم جميع الخدمات اللوجستية داخل حلقة السمك.