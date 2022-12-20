محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور.. صور

ترأس اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والعميد أحمد عبدالعال قائد مرور الإسماعيلية، والمقدم حسن رضوان رئيس مباحث المرور، والمهندس مارون إسحاق مستشار التخطيط المرورى، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومدير عام المواقف، ومديرى عموم الحسابات والشئون القانونية للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمواقف وخطوط السير للسيارات بالإضافة إلى عدد من الطلبات الخاصة بتغيير خطوط السير للسيارات التى تعمل على خطوط أخرى.

وأوضح بشارة أن قرار تغيير خطوط السير المرخص عليها أى سيارة تعمل بالمحافظة هو قرار تختص به اللجنة العليا للمرور دون غيرها ويتم اتخاذ القرارات بعد دراسة مستفيضة من المختصين عن حاجة الخطوط والضغط عليها موجهًا بإحالة جميع الموضوعات المتعلقة بتغيير خطوط السير أو فتح خطوط أخرى إلى اللجنة للدراسة والبت.

وخلال الاجتماع، أوصى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتنسيق العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الإسماعيلية مع العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية وإدارة مرور الإسماعيلية لتوجيه برنامج توعوى على تليفزيون القنال والصفحة الرسمية للمحافظة؛ لتوعية المواطنين والسائقين بقواعد ولوائح المرور وضرورة الالتزام بالحارات المرورية، وعرض الموضوعات المختلفة الخاصة بآداب الطريق والمرور.

كما تم دراسة الموقف الحالى لمشروع مرفق النقل العام والمتوقف منذ عام 2019 ووضع حلول ومقترحات لتعظيم الاستفادة من تلك السيارات؛ لخدمة المواطنين بالمراكز.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بعمل دراسة شاملة للمواقف القديمة، والساحات بالمحافظة والمراكز لتحويلها إلى ساحات انتظار للاستفادة منها.

كما تم تقديم عرض توضيحى بواسطة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، يوضح أهم المناطق الخطرة ذات المعدل الأعلى فى وقوع حوادث الطرق.

ووجه "بشارة" بضرورة دراسة هذه البيانات والإحصائيات والاستفادة منها، من خلال التعاون بين المراكز والمدن، والتخطيط المرورى، وإدارة مرور الإسماعيلية، وكافة الجهات المعنية. واختتم "بشارة" بأنه لا زيادة على المواطنين فى أسعار البون اليومى "للخطوط الخارجية - الداخلية " المعمول بها.