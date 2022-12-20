محافظة دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

دمياط معتزالشربيني

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى والشهادة الإعدادية بفئات التعليم العام والفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكل الإمكانيات، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

ومن جانبه أكد على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم إعداد الجداول وفقًا لعدة لمعايير للتيسير على الطلاب وإتاحة الفرصة لهم بمراجعة المواد الدراسية، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة لتجهيز اللجان الامتحانية وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الـ3